Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları: 2 Gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu Y.Ç. (37) isimli şahsın ikametinde ve iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 112 adet sentetik ecza, 70 adet ecstasy ve 29 gram esrar bulundu. Y.Ç. gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyon sonucu K.T. (31) isimli şahsın ikametinde 50 gram metamfetamin elde geçirildi. KT. gözaltına alındı. - SAMSUN