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Samsun'da Uyuşturucu Nedeniyle Pompalı Tüfekle Saldırı

Samsun'da Uyuşturucu Nedeniyle Pompalı Tüfekle Saldırı
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Samsun'da bir genç, kardeşinin uyuşturucu suçundan tutuklanması gerekçesiyle baba ve oğlunu pompalı tüfekle yaraladı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Samsun'da bir kişi, kardeşinin uyuşturucu suçundan tutuklanmasına neden olduğu gerekçesiyle baba ve oğlu pompalı tüfekle yaraladı.

Okay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.U. (22), kardeşinin uyuşturucu madde suçundan tutuklanmasına sebep olduğu gerekçesiyle L.E.'ye (23) pompalı tüfekle saldırdı. Tüfekten çıkan saçmalar L.E. ve babası F.E.'ye (46) isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, Ş.U. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan Ş.U. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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