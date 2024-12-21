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Samsun'da Uyuşturucu İmalatına Operasyon

Samsun'da Uyuşturucu İmalatına Operasyon
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Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri, özel iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu madde imal eden bir şebekeye operasyon düzenledi. 11 kök skunk bitkisi, 1 kilo 55 gram kubar esrar, sentetik ecza hapları ve tabanca mermileri ele geçirildi. Operasyonda S.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma ekipleri bir eve düzenlediği operasyonda özel iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu madde imalı yapıldığını ortaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yaptıkları araştırma sonucu S.K. (41) isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 11 kök şeffaf plastik şişe içerisinde dikili vaziyette skunk bitkisi, 1 kilo 55 gram kubar esrar, 7 adet sentetik ecza hap, 50 adet tabanca mermisi ve 1 adet bitkilerin bakımında kullanılan iklimlendirme sistemi ele geçirdi. Olay ile ilgili S.K. gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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