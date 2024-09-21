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Samsun'da Uyuşturucu İmalatı Yapan Şahıs Yakalandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde özel iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu imal eden M.B. isimli şahıs, narkotik ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan operasyonda 14,37 gram esrar, 1,50 gram skunk ve kenevir bitkileri ele geçirildi. M.B.'nin uyuşturucu kullanmaktan hapis cezası olduğu öğrenildi.

Samsun'da bir evde özel iklimlendirme düzeneği ile uyuşturucu imal eden şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da bir evde özel iklimlendirme düzeneği ile uyuşturucu imal eden şahıs yakalandı . Yakalanan şahsın uyuşturucu kullanmaktan 2 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istisbari bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesinde M.B.'ye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, uyuşturucu üretimi için kurulan özel bir iklimlendirme düzeneği ortaya çıktı. Operasyon sonucunda 14,37 gram esrar, 1,50 gram skunk, 2 kök kenevir bitkisi ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B.'nin ayrıca " Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da Uyuşturucu İmalatı Yapan Şahıs Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

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