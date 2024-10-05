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Samsun'da Uyuşturucu İmalatı Operasyonu: 900 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Samsun'da narkotik polisi, evinde uyuşturucu imal eden bir şahsı gözaltına aldı. Operasyonda 900 gram esrar, kenevir bitkileri ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'da narkotik polisi, evine kurduğu düzenekle uyuşturucu imal ederek piyasaya sürdüğü tespit edilen şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatına karşı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik polisi, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde H.A.'nın (34) iki ayrı evde kurduğu özel düzenek ile uyuşturucu madde imal ederek piyasaya sürdüğü tespit etti. Özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda 900 gram esrar, 5 kök kenevir bitkisi, kenevir yetiştirme düzenekleri, bir kurusıkı tabanca, bir ruhsatsız tüfek ve 3 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili H.A., gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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