Samsun'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra'da çarşı ve mahalle bekçilerince gerçekleştirilen uygulamada Y.K.'nin (39) üzerinden 7 adet sentetik ecza, 11 ayrı alüminyum folyo ve poşete sarılı 7.75 gram metamfetamin ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 685 TL ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. gözaltına alındı. - SAMSUN