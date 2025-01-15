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Samsun'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı
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Bafra ilçesinde yapılan uygulamada, 39 yaşındaki Y.K.'nin üzerinde sentetik ecza ve metamfetamin bulundu. Uyuşturucuya ait 3 bin 685 TL de ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra'da çarşı ve mahalle bekçilerince gerçekleştirilen uygulamada Y.K.'nin (39) üzerinden 7 adet sentetik ecza, 11 ayrı alüminyum folyo ve poşete sarılı 7.75 gram metamfetamin ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 685 TL ele geçirildi. Olayla ilgili Y.K. gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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