Samsun'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Atakum ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda evinde 880 gram metamfetamin ve ruhsatsız silah bulunan T.Ö. gözaltına alındı.

Samsun'da evinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Atakum ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.Ö. (53) isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada 880 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ö., 'uyuşturucu ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
