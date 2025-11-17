Samsun'da Uyuşturucu İle Yakalanan Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi adliyeye sevk edildi.

İlkadım ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.A. (39) isimli şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada H.A.'nın üzerinde 34 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ele geçirildi. Şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan H.A., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN