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Samsun'da Uyuşturucu ile Yakalanan Kadın Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu ile Yakalanan Kadın Gözaltına Alındı
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Samsun'un Havza ilçesinde narkotik polisinin takibi sonucu 27 yaşındaki R.T. isimli kadın, üzerinde ve çantasında gerçekleştirilen aramada eroin ve metamfetamin ile yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucuyla yakalanan genç kadın gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu R.T. (27) adlı kadının üzerinde ve çantasında arama yaptı. Yapılan aramada 10 paket halinde toplam 8,5 gram eroin ve 3 paket halinde 3,5 gram metamfetamin ele geçirildi. R.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Samsun Havza

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