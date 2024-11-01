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Samsun'da Uyuşturucu Haplarla İki Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da Uyuşturucu Haplarla İki Kişi Gözaltına Alındı
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Samsun'da motosikletli Yunus polisleri, İlkadım ilçesinde yaptıkları operasyonda 714 adet sentetik ecza ele geçirerek K.T. ve F.D. isimli iki şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da Yunus polisleri tarafından uyuşturucu haplarla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri, İlkadım ilçesinde K.T. ve F.D. isimli şahısların üzerinde yaptıkları aramada 714 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi narkotik polisine teslim edildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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