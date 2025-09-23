Samsun'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Firari Şahıs Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde, jandarma tarafından evinde uyuşturucu hap ele geçirilen ve firari durumda olan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dereler Mahallesi'nde Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Y.K. (19) isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada bin 224 adet sentetik ecza ele geçirildi. Firari durumda olan şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmalar sonucunda Y.K., İlkadım ilçesinde tespit edilerek yakalandı. Y.K., jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün Samsun adliyesine sevk edildi. - SAMSUN