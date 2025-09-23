Haberler

Samsun'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Firari Şahıs Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde, jandarma tarafından evinde 1224 adet sentetik ecza bulunan Y.K. adlı 19 yaşındaki firari şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri, yapılan armanın ardından şüpheliye ulaşarak adli makamlara sevk etti.

Samsun'un Canik ilçesinde, jandarma tarafından evinde uyuşturucu hap ele geçirilen ve firari durumda olan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dereler Mahallesi'nde Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Y.K. (19) isimli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada bin 224 adet sentetik ecza ele geçirildi. Firari durumda olan şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmalar sonucunda Y.K., İlkadım ilçesinde tespit edilerek yakalandı. Y.K., jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün Samsun adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
