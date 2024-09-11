Samsun'da Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, Bir Kişi Tutuklandı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu evinde uyuşturucu hap ele geçen bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda A.T.'nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 8 adet sentetik ecza hap ve 2 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan A T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN