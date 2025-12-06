Üvey oğlunu öldüren şahıs tutuklandı

Samsun'da tartıştığı üvey oğlunu bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. (55) aile içi tartışma sırasında üvey oğlu Adem Tuluk'u (41) karın ve bacak bölgesinden olmak üzere üç yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Adem Tuluk, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuluk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin oğlu Beytullah K. (29) de olayda kullanılan bıçağı sakladığı tespit edilerek "suç delilini gizleme" suçundan gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğindeki ifadeleri tamamlanan baba-oğul, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. İfade veren tanıklar, ölen Adem Tuluk'un annesinin yanına elinde çiçek buketi ile gittiği üvey babasıyla tartışma çıkınca olayın meydana geldiğini söylediler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hüseyin K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu Beytullah K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN