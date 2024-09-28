Samsun'da Unutulan Yemek Yangın Çıkardı

Samsun'da ocakta unutulan yemek dolayısıyla çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu.

Canik ilçesi Papatya Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katındaki evde, ocakta yemek unutuldu. Bir süre sonra yemeğin yanması sonucu dumanı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri küçük çaplı yangını söndürdü. Yangından etkilenen kimse olmadı. - SAMSUN