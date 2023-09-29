Samsun'da üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldüren genç 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da üniversite öğrencisini bıçaklayarak öldüren genç yargılandığı mahkemece 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde geçen yıl Kasım ayında gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme fakültesi son sınıf öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır (25) evlerine gelen ev arkadaşının arkadaşı olan ve bir lokantada motosikletli kurye olarak çalışan Baran Özsarıkaya (22) ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kavga apartmanın merdivenlerinde devam etti. Bu sırada Kemal Abdüssamet Bakır'ın Baran Özsarıkaya'yı bıçakla yaraladığı iddia edildi. Kendisini bıçakladığını ileri sürdüğü gencin elindeki kelebek bıçağı aldığı iddia edilen Baran Özsarıkaya, Bakır'ı aynı bıçakla kalbinden ve sol bacağından bıçaklayıp motosikletine binerek özel bir hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan Baran Özsarıkaya kendisini bıçaklayan genci bıçakla yaraladığını ileri sürdü. Olayın olduğu apartmana giden polis ekipleri üniversite öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır'ı apartmanın girişinde ölü olarak buldu. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Baran Özsarıkaya çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özsarıkaya hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan Baran Özsarıkaya mahkemece 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN