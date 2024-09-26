Samsun'da Üniversite Öğrencilerine Siber Güvenlik Eğitimi

Samsun polisi, üniversite öğrencilerini siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis konusunda bilgilendirdi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, SİBERAY Programı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda Etik ve Sosyal Hizmet Topluluğu ile OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyeti yaptı. Siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, dijital okuryazarlık, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis konusunda seminer düzenlenerek yaklaşık 150 kişiye ulaşıldı. - SAMSUN