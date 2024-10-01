Samsun'da Üniversite Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekipleri, üniversite öğrencilerini bazı konularda bilinçlendirdi.

Çarşamba ilçesinde yer alan Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesi'nde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde üniversite öğrencilerine yönelik güvenlik alanında bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Evlerde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı alınması gereken önlemler ve sanal ortamda artan siber dolandırıcılık vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanarak broşürler dağıtıldı.

Ekipler, öğrencileri dolandırıcılara karşı bilinçlendirirken, kadınlara yönelik olarak KADES (Kadın Destek Uygulaması) hakkında broşürler dağıtarak, uygulamanın önemi konusunda uyarılarda bulundu. Emniyet yetkilileri, telefonla yapılan dolandırıcılıklarda vatandaşların bilinçli olmalarını gerektiğini ifade ederek çeşitli uyarılarda bulundu. - SAMSUN