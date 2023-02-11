Samsun'da üniversite öğrencilerine gönderilen 'yurtları boşaltın' mesajı asılsız çıktı

Samsun'da devlet yurtlarında kalan öğrencilere gönderilen 'yurtları boşaltın' mesajları karmaşaya sebep oldu. Durum ilk başta normal bir uygulama sanılırken gerçek sonradan ortaya çıktı. Konuyu yalanlayan Samsun Valiliği, binlerce öğrenciyi tedirgin eden mesajlar hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Birçok ilde devlet yurtları deprem mağdurlarının kullanımına açılırken Samsun'da görülmemiş bir olay yaşandı. Samsun'daki il ve ilçelerde bulunan KYK yurt müdürlüklerinin isimleriyle devlet yurtlarında kalan öğrencilere 'yurtları boşaltın' mesajları gitti.

Öğrencilerin kaldığı yurtların isimleriyle gelen mesajlarda, "Sevgili öğrencilerimiz, yurdumuzun depremzedelere tahsisi öngörülmüştür. Bu doğrultuda eğitimleri fiilen devam eden (tıp öğrencileri gibi) yabancı uyruklu olan ve ailesi deprem bölgesinde ikamet eden haricindeki öğrencilerimizin 13 Şubat'a kadar yurttan ayrılarak dolaplarını boşaltmaları gerekmektedir" denildi.

Rektör açıklık getiremedi

Öğrenciler tarafından durum ilk başta normal bir uygulama sanıldı. Mesajların ardından bazı öğrenciler yurtları boşaltırken bazıları Samsun'a gelmek için otobüs bileti aldı. Bazı öğrenciler ise üniversiteden bir açıklama bekledi. Konuyu öğrenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın açıklaması ise konuyu tam anlamıyla açıklığa kavuşturamadı.

"Depremzedelerin kalması için yurtların boşaltılacağı iddiası doğru değildir" diyen Rektör Ünal'ın "Mesajın nereden geldiğine tekrar bakın. Bilgiyi yetkili makamlara teyit ettirin" sözleri ise teyit için yurt müdürlüklerinin aranması şeklinde anlaşıldı. Mesajların zaten yurt müdürlüklerinden geldiğini söyleyen öğrenciler, aldıkları mesajları göndererek Rektör Ünal'a cevap verdi.

"Böyle bir durum söz konusu değil, inceleme başlattık"

İhlas Haber Ajansı'nın(İHA) da dikkatini çeken konu Samsun Valiliği'ne soruldu. Konuyu yalanlayan ve bu mesajla ilgililer hakkında inceleme başlatıldığını söyleyen Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, "Şu anda bir bilgi kirliliği maalesef yaşıyoruz. Biz sadece herhangi bir ihtimale karşı boş yerlerle ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Bunun dışında şu an itibarıyla öğrencileri çıkartmak gibi bir durum söz konusu değil. Sadece boş olan yerler için planlama yaptık. O şeyi yayanlara da gerekli inceleme ve soruşturmayı yapacağız. Kim attıysa onları tespit edip gerekli işlemi yapacağız" dedi. - SAMSUN