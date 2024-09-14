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Samsun'da Uçuruma Yuvarlanan Araçta Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen kazada yaralı sürücü, araçtan çıkıp yardım istedi ancak aracın içinde kalan arkadaşı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da kazadan 8 saat sonra uçuruma yuvarlanmış araçtan çıkıp yardım isteyen yaralı sürücünün araçta kalan arkadaşı hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesinin kırsal mahallesi olan Kızıloğlak Mahallesi Dere mevkisinde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamuran Keskin (43), 55 ABK 595 plakalı otomobili ile Demirci Mahallesi istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetini kaybederek 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralı halde kendi imkanı ile araçtan çıkan Kamuran Keskin, kazadan 8 saat sonra sabah 06.00 sıralarında kırsal mahalleye ulaşarak yardım istedi. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kaza yerine ambulans, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araca ulaşan yardım ekipleri araçta bulunan Remzi Der'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. AFAD yardımıyla araçtan çıkartılıp cenaze aracına taşınan Remzi Der'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Yaralı sürücü Kamuran Keskin ise ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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