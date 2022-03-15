Samsun'da 'ucube' alt geçitte yine kaza: 2 yaralı

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da 'ucube' alt geçitte yine meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif K. (32) idaresindeki 55 GB 115 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu alt geçitteki beton dubalara çarparak takla attı. Kazada, araç sürücüsü Şerif K. ile eşi Yadigar K.(31) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aynı yerde daha önce de çok sayıda kaza meydana geldiği ve alt geçitte mühendislik hatasının bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN