Samsun'da 'ucube' alt geçitte yine kaza: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da 'ucube' alt geçitte yine kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da 'ucube' alt geçitte yine kaza: 2 yaralı

Samsun'da 'ucube' alt geçitte yine meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da 'ucube' alt geçitte yine meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Yeşilkent Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif K. (32) idaresindeki 55 GB 115 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu alt geçitteki beton dubalara çarparak takla attı. Kazada, araç sürücüsü Şerif K. ile eşi Yadigar K.(31) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aynı yerde daha önce de çok sayıda kaza meydana geldiği ve alt geçitte mühendislik hatasının bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da 'ucube' alt geçitte yine kaza: 2 yaralı

Samsun'da 'ucube' alt geçitte yine kaza: 2 yaralı

Samsun'da 'ucube' alt geçitte yine kaza: 2 yaralı

Samsun'da 'ucube' alt geçitte yine kaza: 2 yaralı

Samsun'da 'ucube' alt geçitte yine kaza: 2 yaralı

Samsun'da 'ucube' alt geçitte yine kaza: 2 yaralı

Samsun'da 'ucube' alt geçitte yine kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, İlkadım, Samsun, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title