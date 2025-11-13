Haberler

Samsun'da Uçan Tekmeyle Başlayan Kavga Polis Müdahalesiyle Sonlandı

Güncelleme:
Samsun'un Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen kavga, bir kişinin 'uçan tekme' ile saldırmasıyla başladı. Polisin hızlı müdahalesiyle büyümeden önlenen olayda, taraflar arasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Samsun'da meydanda uçan tekmeyle başlayan kavgayı polisin hızlı müdahalesi yatıştırdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kameralara yansıyan olayda bankta oturan bir kişiye aynı yaşlardaki bir başka şahıs yaklaşıp 'uçan tekme' ile saldırdı. Tekmenin etkisiyle kısa süreli dengesini kaybeden kişi, ayağa kalkarak saldırgana karşılık verdi. Kavgada taraflar arasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Olaya ilk olarak çevredeki vatandaşlar ile meydanda görevli çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Polis ve vatandaşların araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi. "Uçan tekme" ile saldırıyı başlattığı belirtilen kişi, ekipler tarafından olay yerinden uzaklaştırılarak sakinleştirildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
