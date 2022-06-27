Samsun'da tüp parlaması: 1 yaralı Samsun'da tüp parlaması: 1 yaralı Samsun'da tüp parlaması sonucu 1 kişi yanarak hastanelik oldu. Samsun'da tüp parlaması: 1 yaralı SAMSUN - Samsun'da tüp parlaması sonucu 1 kişi yanarak hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde saat 21.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 58 yaşındaki Ş.B. yeni aldığı tüpgazı mutfaktaki ocağı taktı. Bu sırada tüpgazın takılı olduğu yerden gaz kaçağı meydana geldi. Ocağı yakmak için çakmağı çakan Ş.B. gaz parlaması sonucu alevler içinde kalarak sağ elinden, yüzünden ve kafasından yanarak yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ş.B. tedavi altına alındı. Polis olay yerinde incelemede bulundu. İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler

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