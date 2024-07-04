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Samsun'da tüfekle yaralama olayında şüpheli tutuklandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, küfürleşme yüzünden çıkan tartışma sonucu meydana geldi.

Samsun'da bir kişiyi tüfekle yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küfürleşme yüzünden çıkan tartışma sonucu kendilerine saldıran şahısları korkutmak için tüfekle ateş açan M.B.(23), kendi arkadaşı C.K.'yi omzundan kazara yaraladı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan M.B. polise teslim oldu.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi kapalı Cezaevine gönderildi. M.B. kendi arkadaşını havaya ateş açınca kazara vurduğunu ileri sürdü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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