Samsun'da Tüfekle Vurulan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'un Ayvacık ilçesinde evinde tüfekle vurulmuş halde bulunan 77 yaşındaki R.Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da evinde tüfekle vurulmuş halde bulunan yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.Y. (77) evinde yakınları tarafından boynundan ve yüzünden tüfekle vurulmuş halde bulundu. Ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan R.Y., yapılan müdahalelere rağmen olaydan 2 ay sonra, dün akşam hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

