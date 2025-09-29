Samsun'da Tüfekle Vurulan 10 Yaşındaki Çocuk İçin Aile Adalet Arıyor

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde akrabası tarafından tüfekle vurulan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. İlk etapta "kazara" denilerek şikayetçi olmayan aile, çocuk konuştuğunda olayın "kasıtlı" olduğunu savunarak adalet mücadelesi başlattı.

Tekkeköy'de akrabası tarafından tüfekle vurularak kanlar içinde kalan Burak Enes Göz, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuk OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1 ay tedavi gördü, entübe edildi, 3 kez ameliyat oldu. Sol kolundan parça alınarak çene onarımı yapıldı. Ön alt ve üst dişleri olmayan, dilinin üçte biri eksik durumdaki çocuk taburcu oldu ancak yeniden ameliyat olması gerekiyor.

Olayın ardından Burak Enes'in ailesi, kendilerine "kazayla gerçekleştiği" bilgisi verildiği için şikayetçi olmadı. Ancak yaralı çocuk konuşmaya başladıktan sonra, 15 yaşındaki akrabaları S.Y.K.'nin tüfekle ateş ederek kendisini vurduğunu söylemesi üzerine aile şikayetçi oldu. İlk ifade nedeniyle savcılık "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verdi. Ailenin avukatı Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti ancak mahkeme itirazı reddetti.

"Karşısına geçerek ateş etti" iddiası

Şüpheli 15 yaşındaki S.Y.K. çocuk savcısına verdiği ifadesinde Burak Enes Göz ve kardeşi Efe Yağız ile Kur'an kursundan dedelerinin evine gittiklerini, Burak Enes'in dedenin odasından aldığı tüfeği taşıdığını öne sürdü. Tüfeği elinden almak istediğini, çekişme sırasında tetiğe istemeden dokunduğunu, olay sonrası kendi telefonuyla 112'yi aradığını söyledi.

Hastaneden taburcu olan Burak Enes Göz ise S.Y.K.'nin karşısına geçerek ateş ettiğini iddia etti.

"Adalet istiyoruz"

Anne Esma Göz (29), olay anında yeterli bilgi alamadığını belirterek, "Kazara olduğunu söylediler, akraba olduğumuz için ben de şikayetçi olmadığımı belirttim. Oğlum kendine gelince S.Y.K.'nin ateş ettiğini anlattı, bunun üzerine şikayetçi olduk. Ancak ilk etapta şikayetçi olmadığımız için süreç kapandı. Yeniden adalet istiyoruz" dedi.

Baba Ali Göz (34) de bunun kasıtlı bir ateş olduğunu savunarak, "Tüfek oğlumun çenesine yandan isabet etti. Boğuşma ile böyle bir atışın olması mümkün değil. Adalet istiyoruz" diye konuştu.

Aile, verilen "kovuşturmaya yer yok" kararına karşı hukuki sürecin yeniden değerlendirilmesini talep etti. - SAMSUN