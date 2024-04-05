Samsun'da Tüfekle Havaya Ateş Açan Şahıs Sosyal Medyada Yakalandı

Samsun'da tüfekle havaya ateş açarak, o anları bir sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, siber polisi tarafından yakalandı.

Samsun'da tüfekle havaya ateş açarak, güvenliği tehlikeye düşüren E.K. isimli şahsın görüntüleri K.E. isimli sosyal medya kullanıcısının hesabından "Hakkını veriyor ağabeyim" diye paylaşıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başlattıkları çalışma sonucu E.K'yi suç aleti tüfek ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

E.K. hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan soruşturma başlatıldı. - SAMSUN