Samsun'da Tramvayda Rahatsızlık Veren Şahıs Vatandaşlarca Darbedildi

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir tramvayda genç bir kadının fotoğraflarını çektiği iddia edilen 51 yaşındaki C.A., vatandaşlar tarafından darbedilerek polise teslim edildi. Kadının şikayeti üzerine C.A. gözaltına alındı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da tramvayda genç bir kadının cep telefonu ile görüntülerini çektiği iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından darbedilerek polise teslim edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı tramvay istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tramvay içinde genç bir kadının cep telefonu ile fotoğraflarını çektiği iddia edilen C.A. (51), kadının tepkisi sonucu vatandaşlar tarafından darbedilerek polise teslim edildi. Genç kadının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alınan C.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
