Samsun'da Tramvay Yoluna Giren Sürücüye 38 Bin TL Ceza

Samsun'da trafik güvenliğini hiçe sayarak tramvay yoluna giren bir sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak 38 bin 986 TL ceza yazıldı ve ehliyetine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri/Esenevler Tramvay İstasyonu mevkisinden hatta girip ilerleyen otomobil, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün E.K. (43) olduğu belirlendi. Şahsın ilk etapta alkolmetre ölçümünü reddettiği ancak daha sonra yapılan ölçüm sonucu alkollü olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda sürücüye; ölçümü reddettiği için 26 bin 558 TL, alkollü araç kullandığı için 9 bin 268 TL, trafik işaret ve yer işaretlemelerine uymadığı için idari işlem ve ehliyetini ibraz etmediği için 2 bin 167 TL olmak üzere toplam 38 bin 986 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesi farklı maddeler uyarınca toplamda 2 yıl 6 ay süreyle geri alındı.

Araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi kapsamında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN