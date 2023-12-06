Samsun'da Tramvay İstasyonunda Aydınlatma Lambaları Çalan Şahıs Yakalandı

Samsun'da İlkadım ilçesinde bulunan tramvay istasyonunda aydınlatma direğindeki lambaları çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli ile birlikte çalıntı lambalar da ele geçirildi.

Samsun'da tramvay istasyonunda aydınlatma direğindeki lambaları çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Gar Tramvay İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bulunan aydınlatma lambalarının çalınması üzerine durum polise bildirildi. Polis yaptığı çalışma sonucu hırsızlık olayını B.T.'nin (66) gerçekleştirdiğini tespit ederek, şüpheliyi yakaladı. B.T. ile birlikte 4 adet smart sensörlü çalıntı lamba ele geçirildi. Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen B.T., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - SAMSUN