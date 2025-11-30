Haberler

Samsun'da Traktör Kazası: Sürücü Yaralı Olmadan Kurtuldu

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde kontrolden çıkan bir traktör, köprüden sulama kanalına devrildi. Sürücü Nuri Seven, kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da kontrolden çıkan traktörün köprüden sulama kanalına devrildiği kazada, sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Seven idaresindeki traktör, köprüden geçtiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, sulama kanalına düştü. Kaza esnasında traktörden atlayan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazada köprünün korkuluk demirleri kırıldı. Ters dönen traktör ise iş makinesi yardımıyla kanaldan çıkartıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

