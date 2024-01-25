Samsun'da traktör kazası: Sürücü ölümden dönerek hastanelik oldu
Samsun'un Atakum ilçesinde bir traktörün tekeri üzerinden geçen sürücü, ölümden dönerek hastaneye kaldırıldı. Traktörün ön lastiği çamura saplanınca sürücü takoz koymak isterken traktör aniden hareket ederek üzerinden geçti. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Samsun'da traktörün tekeri üzerinden geçen sürücü ölümden dönerek hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıyusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurullah Şükür (22) idaresindeki odun yüklü traktör ile seyir ederken traktörün ön lastiği çamura saplandı. Ön lastiğinin altına takoz koymak isterken traktör aniden hareket ederek sürücünün üzerinden geçti. Yaralanan Nurullah Şükür, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN