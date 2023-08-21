Samsun'da traktör kazası: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tarlada çalışan 16 yaşındaki genç, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından genç, Sarıyurt Mahallesi'nde defnedildi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki traktörün altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Sarıyurt Mahallesi'nde tarlada çalışan Kaan Gür'ün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.
Durdurmaya çalıştığı traktörün altında kalan Gür, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Gür'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Gür, Sarıyurt Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - 3. Sayfa