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Samsun'da Traktör Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'da Traktör Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde dedesinin kullandığı traktör göle devrildi. 11 yaşındaki Berat Eymen Tekbaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Samsun'da dedesinin çalışır halde bıraktığı traktörün hareket ederek göle devrilmesi sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Sahil Mahallesi Dumanlı Göl mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Tekbaş (65), kullandığı 40 EC 569 plakalı traktörü tuvalet ihtiyacını gidermek için durdurdu ve çalışır halde bıraktı. Bu sırada traktör hareket ederek üzerinde bulunan Berat Eymen Tekbaş (11) ile birlikte göle devrildi. Traktörün aniden hareket edip göle devrildiğini gören yaşlı adam çaresiz feryat ederek çevreden yardım istedi. Vatandaşlar tarafından başka traktörle çekilen traktörün altında kalan Berat Eymen Tekbaş, kurtarılarak ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılarak çocuk, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Berat Eymen Tekbaş yapılan müdahalelere rağmen kazadan 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Büyük acı yaşayan dede Ekrem Tekbaş'ın, "Seyir halindeyken prostat kanseri olduğum için idrarımı tutamadım. Tuvalet ihtiyacımı gidermek için traktörü çalışır halde bıraktım. İdrarımı yaparken, torunumun üzerinde olduğu traktörün hareket etiğini ve devrildiğini gördüm. Etraftan yardım istedim. Daha sonra bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim" diye ifade verdiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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