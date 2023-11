Samsun'da Traktör Ağırlığı Dolandırıcılığına Hapis Cezası

Samsun'da sosyal medya hesabından traktör ağırlığı sattığına dair ilan verip parasını almasına rağmen ürünü göndermeyen bir kişi 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden N.Ş. Facebook hesabında traktör ağırlığı satan A.M. ile anlaşıp 1300 lira para göndermesine rağmen bir daha şahsa ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan N.S. şikayetçi oldu. Şüpheli A.M. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında A.M. mahkemece 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 160 lira da adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN