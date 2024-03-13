Samsun'da trafikte yaşanan gerginlik olgun bir tavrı sayesinde yatıştırıldı

Samsun'da trafikte iki sürücü arasında yaşanan gerginlik, bir sürücünün olgun tavrı sayesinde büyümeden yatıştırıldı.

İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde iki sürücü arasında 'yol verme' meselesinden olduğu tahmin edilen tartışma çıktı. Bir sürücü otomobiliyle diğer otomobilin önünü kesti. Araçtan inen öfkeli sürücü, diğerinin üzerine yürüdü. Araya çevredeki vatandaşlar girdi. Aracından inen diğer sürücü ise sağduyulu bir tavır sergiledi. Üzerine yürüyen öfkeli sürücüyü önce yapıcı sözlerle, sonra da sarılarak sakinleştiren sürücünün olgun tavrı, çevredekilerin takdirini topladı.

Gerginlik büyümeden yatıştırılırken, sürücüler daha sonra yoluna devam etti. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAMSUN