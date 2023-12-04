Samsun'da trafik polisleri hurdaya dönen aracı sergileyerek sürücülere uyarıda bulundu

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından kaza yaparak hurdaya dönen araç, şehir girişinde sergilendi. Sergilenen araçta hız sınırı ibaresi ve 'Yavaş' yazan tabela bulunuyor. Amacı, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını sağlamak ve kazaları önlemek.

Polis kaza yapan aracı yol kenarında sergileyip hız sınırına dikkat çekti

SAMSUN - Samsun'da trafik polisleri, kaza yaparak hurdaya dönen aracı şehir girişinde oluşturdukları platformda sergileyerek sürücülere hız sınırına karşı ibretlik uyarıda bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü tarafından kaza yaparak hurdaya dönen araç, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Samsun-Ankara karayolu şehir girişinde sergilendi. Direk üzerinde oluşturulan platformda sergilenen aracın alt kısmına da hız sınırı ibaresi ve "Yavaş" yazan tabela konuldu. Geceleri de sürücülerin görmesi için ışıklandırılan aracı fark eden sürücülerin trafik kurallarına uymaları sağlanarak kazaların önüne geçilmesinin hedeflendiği öğrenildi.