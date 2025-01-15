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Samsun'da Trafik Polisi ile Motosikletli Genç Arasındaki Eğlenceli Sohbet Sosyal Medyada Paylaşım Rekoru Kırdı

Samsun'da Trafik Polisi ile Motosikletli Genç Arasındaki Eğlenceli Sohbet Sosyal Medyada Paylaşım Rekoru Kırdı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir trafik denetimi sırasında polis memuru ile motosiklet sürücüsü arasında geçen eğlenceli diyalog, sosyal medyada dikkat çekti ve izleyenleri güldürdü. Genç sürücü, bu keyifli anları kaydedip paylaştı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletli genç ve trafik polisi memurlarının kısa süreli sohbeti, sosyal medyada beğeni topladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde trafik denetimi sırasında bir polis memuru ile motosiklet sürücüsü arasında geçen eğlenceli diyalog, izleyenlerin yüzünü güldürdü. Trafik denetimi yapan polis ekipleri, bir motosiklet sürücüsünü kontrol amaçlı durdurdu. Motosikletini durduran genç sürücü ile polis memuru arasında geçen konuşma eğlenceli anlara sahne oldu. Polis memurunun, "Motor da iyiymiş. Sen de mi yeni aldın?" şeklindeki esprili yaklaşımı, izleyenleri gülümsetti.

Sosyal medyada içerik üreticisi olduğu öğrenilen genç sürücü, bu anları kaydederek paylaştı. Video, kısa sürede büyük ilgi gördü ve polis memurunun genç sürücüyle samimi sohbeti izleyenlerden beğeni topladı.

Görüntüler, trafik denetimlerinin sadece ceza yazmakla sınırlı olmadığını, zaman zaman tebessüm ettiren olaylara da sahne olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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