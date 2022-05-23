Samsun'da trafik lambasına çarpan otomobil hurdaya döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da trafik lambasına çarpan otomobil hurdaya döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Samsun'da trafik lambasına çarpan otomobil hurdaya döndü

Samsun'da trafik lambasına çarpan otomobil hurdaya dönerken, araçtaki 3 kadın kazayı yara almadan atlattı.

Samsun'da trafik lambasına çarpan otomobil hurdaya dönerken, araçtaki 3 kadın kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Şehit Piyade Er Erdoğan Dindar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 06 COB 508 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp trafik ışıklarına çarptı. Direği yerinden söküp altına alan, ön kısmı parçalanarak havada kalan otomobilde bulunan 3 kadın ise kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Samsun, Şehit, Canik, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title