Samsun'da trafik kazasında yaya hayatını kaybetti

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Şahin idaresindeki 34 FPV 301 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarında bekleyen yaya Nurhayat Gündüz'e(45) çarptı. Kazada ağır yaralanan Nurhayat Gündüz, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesine hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN