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Samsun'da trafik kazasında eski müdür hayatını kaybetti

Samsun'da trafik kazasında eski müdür hayatını kaybetti
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Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan Halim Bekiroğlu (74) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı. Sürücü adliyeye çıkarıldı.

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı eski DLH Samsun müdürlerinden Halim Bekiroğlu(74) hayatını kaybederken, eşi ise ağır yaralandı. Halim Bekiroğlu son yolculuğuna uğurlanırken, yaşlı çifte çarpan sürücü ise adliyeye çıkarıldı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahraman Ç.(27) idaresindeki 55 ABR 030 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan eski Samsun DLH müdürlerinden Halim Bekiroğlu (74) ve eşi Gülnaz Bekiroğlu'na (64) çarptı. Kazada yaralanan Halim Bekiroğlu ambulansla özel bir hastaneye, eşi Gülnaz Bekiroğlu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Halim Bekiroğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halim Bekiroğlu, Büyük Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Halim ve Gülnaz Bekiroğlu'nun, OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun anne-babası olduğu öğrenildi.

Sürücü adliyeye çıkarıldı

Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Kahraman Ç., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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