Samsun'da Trafik Kazasında 1 Yaralı
Bafra ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Tofaş otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Tofaş otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mustafa E. idaresindeki 34 PK 213 plakalı Tofaş Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa