Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Hasan Ş. (61) idaresindeki 34 RVC 21 plakalı otomobil, önünde aynı istikamete emniyet şeridinde giden Hilmi E. idaresindeki 55 NC 771 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Ş. yaralandı, otomobilde yolcu olarak bulunan Arif Altınbaş (74) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. - SAMSUN