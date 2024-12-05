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Samsun'da Trafik Kazası: Yaşlı Çiftin Üzerine Otomobil Çarptı

Samsun'da Trafik Kazası: Yaşlı Çiftin Üzerine Otomobil Çarptı
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Samsun'un Atakum ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte otomobil çarptı. Kazada Halim Bekiroğlu hayatını kaybederken, eşi Gülnaz Bekiroğlu ağır yaralandı.

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı çifte otomobil çarptı. Kazada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Türkiş Kavşağı'nda dün gece saatlerinde meydana geldi. Kahraman Ç.'nin kullandığı 55 ABR 030 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan Halim (74) ve Gülnaz Bekiroğlu (64) çiftine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek sürüklenen yaşlı çift ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Halim Bekiroğlu çevredeki özel bir hastaneye, eşi Gülnaz Bekiroğlu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Halim Bekiroğlu tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gülnaz Bekiroğlu'nun ise hastanede kırmızı alanda bilinci açık bir şekilde tedavisi sürüyor.

Kaza yapan çiftin OMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Onur Bekiroğlu'nun anne ve babası olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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