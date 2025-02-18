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Samsun'da Trafik Kazası: Sürücü 9 Saat Sonra Fark Edildi

Samsun'da Trafik Kazası: Sürücü 9 Saat Sonra Fark Edildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde sürücüsü bayılan hafif ticari araç, park halindeki traktöre çarptı. 21 yaşındaki Soner Cılız, kazadan 9 saat sonra vatandaşlar tarafından bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da aracıyla yoldan çıkıp park halindeki traktöre çarparak yaralanan sürücü, kazadan 9 saat sonra fark edilerek hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Cılız (21) idaresindeki 55 APM 184 plakalı hafif ticari araç, gece saat 01.00 sıralarında yoldan çıkarak yolun kenarında park halinde bulunan 05 ABK 175 plakalı traktöre çarptı. Kazanın ardından bayılan Soner Cılız, 9 saat sonra fark edildi. Saat 10.00 sıralarında vatandaşlar tarafından fark edilen ve müdahale ile kendine gelen Cılız, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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