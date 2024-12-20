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Samsun'da Trafik Kazası: Otomobil Tramvay Hattına Devrildi

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, başka bir araca çarpıp takla attı ve tramvay hattına devrildi. Kazada can kaybı yaşanmazken tramvay seferleri durduruldu.

Samsun'da başka bir araçla çarpışan otomobilin tramvay hattına devrildiği kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aydın idaresindeki 55 AKY 880 plakalı otomobil, Metin Keleşoğlu'nun kullandığı 55 AFE 609 plakalı otomobile çarpıp takla atarak tramvay hattına devrildi. Kaza sonrası raylı sistem seferleri durduruldu. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine yakın tramvaydaki yolcular güvenlik tahliye edildi. Kazada devrilen 55 AFE 609 plakalı otomobil çekici ile raylardan kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat duran tramvay seferleri aracın kaldırılmasıyla tekrar başladı. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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