Samsun'da Trafik Kazası: Motokurye Takla Attı, Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motokurye ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan motokurye yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Balaç Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil ile karşı yönden gelen motokurye çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motokurye yola savrularak takla attı ve yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motokurye, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - SAMSUN