Samsun'da Trafik Kazası: Motokurye Hastaneye Kaldırıldı
Samsun'da yol çalışması nedeniyle trafik akışının kapatıldığı caddede meydana gelen kazada, motokuryenin yaralanmasına neden olan bir otomobil çarpması gerçekleşti. Yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, polis inceleme başlattı.
Samsun'da yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan caddede trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile motokuryenin karıştığı kazada yaralanan kurye, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi ile Sanat Sokağı birleşiminde meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılan caddeye giren Hasan Hebu Çeri (25) idaresindeki 60 AAY 936 plakalı motokuryeye, Sanat Sokağı üzerinden geri geri gelen Caner V. (20) idaresindeki 55 APT 473 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen kurye yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ambulans yaralıyı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN