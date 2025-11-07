Samsun'da Trafik Kazası: Kadın Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde sürücüsünün yayaya çarpmamak için ani fren yaptığı otomobil kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan kadın yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi'nde, Valilik Binası arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz İ. (50) idaresindeki 61 AIK 669 plakalı otomobil, önüne çıkan yayaya çarpmamak için ani fren yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Şükran İ. (49) yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN