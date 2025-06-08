Samsun'da Trafik Kazası: Hacizli Otomobil Otoparka Çekildi

Samsun'da Trafik Kazası: Hacizli Otomobil Otoparka Çekildi
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Samsun'da bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen trafik ekipleri, sürücüler arasında alkol testi yaparken, hacizli olduğu tespit edilen otomobil otoparka çekildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklette maddi hasar meydana geldi. Hacizli otomobil, otoparka çekildi.

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı üzer meydan dış kavşakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı şeritten meydan iç kavşağa dönmek isteyen M.Ç. idaresindeki 55 AIA 244 plakalı otomobil ile S.D. idaresindeki 55 ARY 570 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya karışan sürücülere alkol testi yaptıktan sonra bilgilerini inceledi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, otomobilin haciz-yakalamalı olduğu tespit edildi ve otoparka çekilmek üzere sahibine bilgi verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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