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Samsun'da Trafik Kazası: Fare Telef Oldu

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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı fare telef oldu. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazası maddi hasarla atlatılırken, aracın çarptığı bir fare ise telef oldu.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Atatürk Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Özçelik idaresindeki 55 KP 504 plakalı Dacıa Logan marka hafif ticari araç yağış dolayısıyla ıslak zeminde kayarak kaza yaptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aracın çarptığı refüjdeki fare ise telef oldu. Araçta da maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Canik Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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